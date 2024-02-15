Ukrayna, Rus donamasını nasıl durdurdu? Karadeniz'de güç dengesi değişiyor

Ukrayna, Rus amfibi çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u, Kırım açıklarında batırdığını açıkladı.

Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk, kişisel YouTube kanalından yayınladığı analiz videosunda Ukrayna'nın saldırısını değerlendirdi.

"UKRAYNA ÇOK ÖZEL BİR ŞEY YAPTI"

Ukrayna'nın SİHA ve SİDA konusunda bir başarı öyküsü yazdığını ifade eden Zentürk, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna sessiz ve derinden bir başarı öyküsü oluşturdu. Bu başarı öyküsünde teknolojik desteği ve özellikle Rusya'nın güçlü elektronik harp sistemlerine karşı SİHA ve SİDA konusunda korunma açısından bu teknolojik desteği nereden aldıklarını bilemiyoruz. Ama sonuç itibariyle Ukrayna bu savaşta yapması gereken çok özel bir şeyi yaptı. O da oturup zırhlı araç üreteyim. Tank yapayım. Tanklar çarpışsın falan diye değil. Kolay, seri ve efektif olarak yapabileceği bir işe yöneldi. Akılcı bir karar aldı." sözlerini kullandı.

"MAGURA V5 ÖNEMLİ KAVRAM"

Ukrayna'nın Sezar Kunikov gemisini Magura V5 SİDA'sı ile vurduğunu belirten Zentürk, "Magura V5 önemli bir kavram. Ben bu şeyi gördüm. Sergiledi Ukraynalılar. Bu 5,5 metre büyüklüğünde. 1 ton ağırlığında, 320 kilo yük alabilen ama 200 kilo da cephane taşıyabilen yeri geldiğinde keşif yeri geldiğinde istihbarat, arama kurtarma, mayın tespit ve önleme ve yeri geldiğinde de bu olayda da olduğu gibi kamikaze dron olma kabiliyetine sahip bir SİDA. Ukrayna Magura V5 ile batırdı Sezar Kunikov'u." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN UKRAYNA'NIN BAŞARISINDAKİ PAYI NE?

Ukrayna'nın, donanması olmadığı halde Rus donanmasını yendiğini öne süren Zentürk, Karadeniz'de güç dengesini değiştiğini söyledi:

“Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Çok enteresan. Ukrayna'nın bir donanması yok ama Rus donanması yeniliyor. Hep söyledim. SİDA'ların önemini söyledim. Türkiye bu konuda çok akıllı yatırımlar yaptı. Bunun gelecekte çok büyük meyvelerini de yiyeceğiz. Nitekim Ukrayna'da herhalde bizden aldığı bazı desteklerle de bu işi gayet güzel başarmaya başladı. Karadeniz'deki güç dengesinin bu kadar hızlı kırılması da dikkat çekici."