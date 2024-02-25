Zelenski 2 yıl sonra ilk kez açıkladı. Rusya savaşında binlerce Ukraynalı asker hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlattığı savaşta 2 yıl geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenleyerek devam eden savaşa dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR KAYIP"

Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda bugüne kadar en az 31 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini açıklayarak, "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldürüldü. Ne 300 bin ne de 150 bin. Ama yine de bu bizim için büyük bir kayıp” dedi.

Rusya'nın Ukrayna’nın savaştaki kayıpları hakkında verdiği yüksek sayılara itiraz eden Zelesnki, savaştaki yaralı asker sayısını açıklayamayacağını, çünkü bunun Rusya’ya yardımcı olacak bilgi olduğunu söyledi. Zelenski, ayrıca ülkesinin işgal altındaki bölgelerinde on binlerce sivilin öldürüldüğünü hatırlattı.

2022'DEN BERİ SESSİZLERDİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, 2022 Aralık’ta yaptığı açıklamada, savaşın başından o ana kadar 13 bin Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini belirtmiş, bugüne kadar başka bir açıklama yapmamıştı.

RUSYA KAYIPLARI KONUSUNDA SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Rusya, gizli olarak sınıflandırdığı için kamuoyu ile savaştaki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmazken, ABD’li yetkililer Ukrayna’nın yaklaşık 70 bin asker kaybettiğini ve neredeyse bu sayının iki katı kadar askerin de yaralandığını tahmin ediyor.

