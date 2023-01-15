15 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna: Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında 1'i çocuk 12 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna: Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında 1'i çocuk 12 sivil hayatını kaybetti

Rus ordusunun Ukrayna'daki Dnipro'ya düzenlediği füze saldırısında 1'i çocuk 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 73 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırıyı terör olarak niteledi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 06:08
Takip Et

Ukrayna: Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında 1'i çocuk 12 sivil hayatını kaybetti

Ukrayna: Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında 1'i çocuk 12 sivil hayatını kaybetti
+
Aa
-

Ukrayna Devlet Acil Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Rus güçlerinin Dnipro'ya füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda bir apartmanda ağır yıkım meydana geldiği aktarılan açıklamada, saldırıda biri çocuk 12 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, füze saldırısında 73 kişinin de yaralandığı belirtilerek, enkaz alanındaki arama ve kurtarma çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Yaralanan sivillerden 14'ünün de çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı.

ZELENSKİY'DEN SALDIRIYA TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin 14 Ocak akşamı Dnipro'ya düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Saldırı sonucu 9 katlı bir konutun yıkıldığını aktaran Zelenskiy, füze saldırısını terör saldırısı olarak niteledi.

Ortak ülkeleri Ukrayna'ya silah desteği yapmaya çağıran Zelenskiy, Rus saldırıların durdurulmasının sadece cephede mücadele verilerek mümkün olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin 14 Ocak'ta ülkesine fırlattığı 30'a yakın füzeden 20'den fazlasının Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.

RUS GÜÇLERİ KİEV'E DE SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentin Dnipro semtinde 14 Ocak'ta sabah saatlerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti.

Kiev'in Holosiyiv semtine de füze parçalarının düştüğünü kaydeden Kliçko, bu semtte can kaybının olmadığını belirtmişti.

Ülkenin çeşitli bölgelerine yapılan Rus füze saldırılarında enerji altyapıların da hasar aldığı için özelikle Harkiv ve Kiev bölgelerinde elektrik kesintileri meydana gelmişti. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
1
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿İşte gece yarısı gidenler ve gelenler. Erdoğan çok sayıda ismi görevden aldı ve atama yaptı
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
2
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
3
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Apartmanda küfürlü kombini aç tehdidi yaşandı
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
4
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Çin işi IPhone 14 Pro çıktı. İşte fiyatı ve özellikleri
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
5
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Milan 2-0'lık mağlubiyetten döndü
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
6
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Tıp öğrencisi genç Rusya’da yoğun bakımda. Acılı baba yetkililerden yardım istedi
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
7
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Özge Ulusoy kendisini Hababam Sınıfı'ndaki karaktere benzetti
﻿Şanlıurfa Halfeti SYDV 4 işçi alacak
﻿Şanlıurfa Halfeti SYDV 4 işçi alacak
﻿Şanlıurfa Halfeti SYDV 4 işçi alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi 14 akademik personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi 14 akademik personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi 14 akademik personel alacak
﻿Sancaktepe'de otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
﻿Sancaktepe'de otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
﻿Sancaktepe'de otomobil şarampole düştü: 2 yaralı
﻿Ukrayna: Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında 1'i çocuk 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Ukrayna: Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında 1'i çocuk 12 sivil hayatını kaybetti
﻿Ukrayna: Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında 1'i çocuk 12 sivil hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.