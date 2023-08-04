Ukrayna, Rusya Limanına saldırdı

Ukrayna insansız deniz botlarının yaptığı saldırı, Novorossiysk limanının gemi hareketini geçici olarak durdurmasına neden oldu.

Ukrayna, Rusya Limanına saldırdı

Editör: Ersoy Özdem

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna insansız deniz botlarının Cuma günü erken saatlerde Rus ihracatının önemli bir merkezi olan Karadeniz'deki Novorossiysk limanı yakınlarındaki bir Rus donanma üssüne saldırdığını ve Rus savaş gemileri tarafından imha edildiğini söyledi.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na göre, saldırı Novorossiysk limanının tüm gemi hareketini geçici olarak durdurmasına neden oldu.

Rus sosyal medya kullanıcıları, Cuma sabahı Novorossiysk yakınlarında patlamalar ve silah sesleri duyduklarını bildirdi. Bu saldırının, Rusya'nın ana ticari limanlarından birine yapılan ilk Ukrayna saldırısı olduğu belirtildi.

Novorossiysk'teki tankerlere petrol yükleyen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, limanın tüm gemi hareketini geçici olarak yasakladığını söyledi. Tesislerinin hasar görmediğini ve zaten demirlemiş olan tankerlere petrol yüklemesinin devam ettiğini söyledi.

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