Ukrayna Rusya'ya karşı misket bombalarını kullanmaya başladı

Ukrayna ordusu Rusya ile olan savaşta ABD tarafından sağlanan misket bombalarını kullanmaya başladı.

Ukrayna Rusya'ya karşı misket bombalarını kullanmaya başladı

Editör: Osmancan Erok

Konuyla ilgili brifing alan iki ABD'li yetkilinin verdiği bilgiye göre, Ukrayna askerleri Rusya'ya yönelik karşı saldırılarının bir parçası olarak ABD tarafından sağlanan misket bombalarını kullanmaya başladı.

Yetkililerden biri, ABD'nin hala mühimmatların savaş alanında ne kadar etkili olduğuna dair Ukrayna güçlerinden güncellemeler beklediğini söyledi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Ukrayna kuvvetlerinin mühimmatı kullanmaya başladığını doğruladı.

Kirby, “onları gerektiği gibi kullanıyorlar. Onları etkili bir şekilde kullanıyorlar ve aslında Rusya'nın savunma oluşumları ve Rusya'nın savunma manevraları üzerinde bir etkiye sahipler’’ ifadelerini kullandı.

ABD, 8 Temmuz'da tartışmalı mühimmatları göndereceğini duyurmuş ve yaklaşık bir hafta sonra da misket bombaları Ukrayna kuvvetlerine teslim edilmişti.

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