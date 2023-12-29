Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 senedir devam eden savaşta, savaş karşıtlarına yönelik Rusya'da ceza verilmeye devam ediyor.

33 yaşındaki Artyom Kamardin ve 23 yaşındaki Yegor Shtovba, Rusya'da, 'ulusal güvenliği baltalamak' ve 'nefreti kışkırtmak' suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova'daki bir yerel mahkeme, Kremlin'in muhalefete yönelik baskılarını sürdürürken, geçen yıl seferberlik karşıtı bir protesto sırasında Ukrayna'daki savaşa karşı şiir okuyan iki Rus vatandaşına hapis cezası verdi.

33 yaşındaki Artyom Kamardin, "ulusal güvenliği baltalamak" ve "nefreti kışkırtmak" suçlamasıyla Perşembe günü yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamalar, Eylül 2022'de Moskova'daki mitingde savaş karşıtı şiirlerini okumasıyla bağlantılıydı.

Tverskoy Bölge Mahkemesi, 23 yaşındaki Yegor Shtovba'yı da etkinliğe katılıp Kamardin'in şiirlerini okuduktan sonra aynı suçlamalarla beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.