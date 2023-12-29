Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Sami Güntürkün Gürel
Ukrayna savaşına karşıt şiir okuyan şairlere hapis cezası verildi
Ukrayna Savaşı'na ilişkin şiir okuyarak savaş karşıtlığı yapan 2 Rus şair, şiir okudukları gerekçesiyle hapis cezasına çaptırıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında yaklaşık 2 senedir devam eden savaşta, savaş karşıtlarına yönelik Rusya'da ceza verilmeye devam ediyor.

33 yaşındaki Artyom Kamardin ve 23 yaşındaki Yegor Shtovba, Rusya'da, 'ulusal güvenliği baltalamak' ve 'nefreti kışkırtmak' suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı.

Moskova'daki bir yerel mahkeme, Kremlin'in muhalefete yönelik baskılarını sürdürürken, geçen yıl seferberlik karşıtı bir protesto sırasında Ukrayna'daki savaşa karşı şiir okuyan iki Rus vatandaşına hapis cezası verdi.

33 yaşındaki Artyom Kamardin, "ulusal güvenliği baltalamak" ve "nefreti kışkırtmak" suçlamasıyla Perşembe günü yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamalar, Eylül 2022'de Moskova'daki mitingde savaş karşıtı şiirlerini okumasıyla bağlantılıydı.

Tverskoy Bölge Mahkemesi, 23 yaşındaki Yegor Shtovba'yı da etkinliğe katılıp Kamardin'in şiirlerini okuduktan sonra aynı suçlamalarla beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.

34949z6-preview-1703832701.webp

34949yr-preview-1703832689.webp

Son Haberler
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında Sağlık
Bedeni fişek gibi yapıyor. Süper ikili iş başında
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika... Sağlık
Tam dilimin ucuna gelmişken; Letojalika...
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı Gündem
Fenerbahçe'den Arabistan'da müthiş karar. Uğur Dündar açıkladı
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi Gündem
Antalya’da oğlu intihar eden anne ihbar etti ‘Çukur Çetesi’ çökertildi
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu Gündem
Lise öğrencilerinin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor Spor
Trabzonspor forması giyemeden kiralık gidiyor
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı Gündem
Batman’da durdurulan tırda zehir deposu çıktı