84 Ahıska Türkü Rusya üzerinden Türkiye'ye getiriliyor

Grupta yer alan kişilerden bazıları evraklarındaki eksiklikler nedeniyle Rusya'ya giriş yapamadı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin Kremlin, Rusya Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdindeki yoğun girişimleri ve Dışişleri Bakanlığının Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğiyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde, kafile için gerekli izinler alındı.

RUSYA'YA GİRİŞ YAPTILAR

Yürütülen çabalarla 84 kişilik grup, Kırım üzerinden Rusya'ya giriş yaptı. Mevcut kafile geç saatlerde Rusya'nın Gürcistan sınırına ulaştı.

Öte yandan, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğince de Gürcistan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunuldu. Gürcistan üzerinden de Türkiye'ye ulaşması beklenen Ahıska Türklerinin Türkiye'ye girişi ve misafir edilmeleri için gerekli hazırlıklar ilgili makamlarca tamamlandı. (DHA)