Ukrayna savaşının görülmeyen yüzü bu fotoğraflarda

Bir sivil, Ukrayna'nın Zhytomyr kentini savunmaya yardımcı olmak üzere Molotof kokteyli atmak üzereyken Viacheslav Ratynskyi o anı kayıt altına alıyor.
Savaşın ilk günlerinde Ukraynalı fotoğrafçı Viacheslav Ratynskyi ailesini ve arkadaşlarını Kiev'den daha güvenli olması beklenen memleketi Zhytomyr'e götürdü. Oraya vardıklarının ertesi sabahı Kiev'den Zhytomyr'e giden yolun Ruslar tarafından kesildiğini ve bombaların yağmaya başladığını bildiriyor.
Ratynskyi bu şehrin savunmasını gerçekleştiren siviller hakkında “Şehirdeki durum endişeliydi ama aynı zamanda şehir sakinleri şehri savunmaya kararlıydı. Erkekler sürekli olarak şehrin etrafında ve merkezdeki ana binaların yakınında barikatlar kuruyor, hendekler kazıyor ve molotof kokteylleri hazırlıyorlardı” diye konuştu.
Ratynskyi, şişelere benzin dolduran insanlara rastlamış ve ertesi gün molotof kokteylleri için bir eğitim yapılacağını öğrenmiş. Terk edilmiş bir fabrikada düzenlenen bu eğitime Ratynskyi, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100'den fazla kişinin katıldığını tahmin ediyor.
Ratynskyi gelecek hakkında karamsar “Yorulduk ama Ukraynalı askerler kadar değil. Kim bilir, belki de yakında cephede onların yerini almamız gerekecek” diyor.