Ukrayna savaşının görülmeyen yüzü bu fotoğraflarda

Diğer fotoğraf gibi bu da The New York Times'ın usta foto muhabiri Finbarr O'Reilly'e ait. Ukrayna'nın Herson kentindeki insanlar, Kasım 2022'de bir Rus havan topuyla vurulduğunu söylediği yanan bir petrol deposunu izliyor.

Ukrayna'nın Herson kenti aylar süren Rus işgalinin ardından kurtarıldığında sevinç gösterileri yapılmıştı.

Fotoğrafçı O'Reilly o anları “Ukrayna güçleri şehre girdiğinde, su ve elektrik eksikliği de dahil olmak üzere insani krizin büyüklüğü ortaya çıktı” diye anlatıyor.

Dünyaca ünlü foto muhabir şehir sakinlerinin içinde bulundukları çaresizlik hakkında ise şu tespitlerde bulundu: “Savaş öncesi nüfusu yüz binlerle ifade edilen bir kent merkezi olan Kherson'da çoğunlukla ısı, su, elektrik, ilaç ya da cep telefonu hizmeti yoktu. Rus kuvvetleri Dnipro Nehri'nin hemen diğer tarafında kaldı ve mevzilerini güçlendiriyordu. İlk insani yardım konvoyları birkaç gün içinde Herson'a ulaştı ve binlerce sakine yiyecek dağıttı. Ardından bombardıman başladı”