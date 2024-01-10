Ukrayna yerin altına okullar inşa ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Ukrayna yerin altına okullar inşa ediyor
Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, öğrencilerin can güvenliğini sağlamak için yer altı okulları inşa ediyor. İnşası biten ilk okulun açılışı mart ayında yapılacak.

Ukrayna’nın ikinci en büyük şehri olan Harkiv’de, inşası devam eden ilk yer altı ortaokulunun açılışı, mart ayında gerçekleştirilecek. Okulun, Harkiv’in Sanayi Bölgesi’nde, Rusya sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede yer aldığı ve yer altına inşa edildiği bildirildi. Okulun havalandırma ve kanalizasyon sistemi tamamlanma aşamasında.

Okulun mart ayında hizmete girmesinin planlandığı açıklanırken, Harkiv’in merkezi ile Harkiv’e yakın olan Korotiçi kasabasında da yer altı okullarının inşa edilmesi planlanıyor.

Harkiv yönetimi, öğrencilerin güvenliğini sağlamak için füze saldırılarına karşı önlem alıyor. Bu kapsamda, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren metro istasyonları derslik olarak kullanılıyor. Bunun, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim görmelerini sağlamak için alınan önemli bir karar olduğu belirtiliyor.

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