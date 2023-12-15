Ukrayna’da bir şahıs köy meclisi binasında 3 adet el bombası patlattı

Ukrayna'da bir şahıs köy meclisinin toplandığı odaya girerek içeride 3 el bombası patlattı. Yaşanan saldırıda saldırgan yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Ukrayna polisi tarafından bugün yapılan açıklamada “Zakarpatya bir kişi Keretsky köy meclisi binasında el bombalarını patlattı: polis olay yerinde incelemelerine devam ediyor” denildi. Olay sonucunda 6'sının durumu ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığını belirten polis, el bombalarını patlatan kişinin sağlık ekiplerinin ilk yardımına rağmen yaşamını yitirdiğini kaydetti.