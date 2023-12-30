Ukrayna’da can kaybı 31’e yükseldi

Kaynak: İHA
Ukrayna’da can kaybı 31’e yükseldi
Rusya’nın Ukrayna’ya attığı 158 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırılarda can kaybı 31’e yükseldi.

Rusya dün Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Lviv, Odesa, Dnipro, Harkov ve Zaporijya şehirlerine 158 füze ve insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.

Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 31’e yükseldi.

Savaşın başlamasından bugüne dek Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği en büyük hava saldırılarından biri olarak nitelendirilen saldırıda yaralananların sayısı ise 120’ye çıktı.

Rusya’nın saldırılarının ardından açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Bugün milyonlarca Ukraynalı şiddetli patlama sesleriyle uyandı. Ukrayna’daki bu patlama seslerinin tüm dünyada duyulmasını diliyorum” dedi.

Kuleba, Ukrayna’nın müttefiklerine uzun vadeli askeri yardıma devam etmeleri çağrısında bulundu.

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