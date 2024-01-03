Ukrayna’dan Rusya’ya füze saldırısı

Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak hava saldırılarını atırdı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna bir kez daha Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesini hedef aldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ukrayna’dan fırlatılan 12 füzenin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Diğer yandan, Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Belgorod’a dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını aktardı.

SİVASTOPOL’A SALDIRI ÖNLENDİ

Rusya, Ukrayna'nın Kırım yarımadasındaki Sivastopol kentine de füze saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi. Rusya’nın Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait bir füzenin etkisiz hale getirildiğini, maddi hasar veya can kaybı olmadığını dile getirdi. Razvojayev, bölgedeki durumun yetkililerin kontrolü altında olduğunu vurguladı.

UKRAYNA'YA HAVA SALDIRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın 29 Aralık’tan bugüne kadar 300 füze ve 200 insansız hava aracıyla saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Geçtiğimiz hafta hava saldırılarını artıran Rusya’nın Cuma günü Ukrayna geneline füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği saldırılarda 39 kişi yaşamını yitirdi.

Cumartesi günü ise Ukrayna’nın Belgorod’a karşılık olarak düzenlediği füze saldırısında 25 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi yaralandı. Rusya’nın Ukrayna’nın Kiev ve Harkov bölgelerine dün düzenlediği saldırılarda da 5 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.