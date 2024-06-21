Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı

Ukrayna ve Rusya savaşı devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya ait 114 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü iletti. Yapılan açıklamada, Kırım ve Karadeniz üzerinde 70, Krasnodar bölgesinde 43, Volgograd’da ise bir insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği ifade edilirken Rusya Karadeniz Filosu’nun Karadeniz’in kuzeybatısında 6 insansız deniz aracını imha ettiği duyuruldu.

Krasnodar Bölge Valisi Venyamin Kondratyev, hava savunma sistemi tarafından vurularak imha edilen bir İHA’nın parçasının isabet etmesi sonucu otobüs terminali yakınında bulunan kazan dairesinde çalışan bir işçinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kondratyev, bir İHA’nın ise Seversky bölgesinde bulunan bir binada yangına yol açtığını ifade etti.