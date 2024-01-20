Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı: Petrol deposunda dev yaygın

Ukrayna sınırından yaklaşık 60 kilometre (40 mil) uzakta bulunan yaklaşık 70.000 nüfuslu bir şehir olan Klintsy'ye drone ulaştığında toplam 6.000 metreküp (1.6 milyon galon) kapasiteli dört petrol rezervuarı ateşe verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, bu yıl Rusya sınır bölgelerinde daha fazla hedefi vuracağına duyurdu. Kiev yetkilileri, Rusya'nın hava savunmasının Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinde yoğunlaştığını ve Ukrayna kuvvetlerinin daha uzun menzilli insansız hava araçları geliştirmesiyle Rusya içindeki daha uzak hedeflerin daha savunmasız kaldığını söylüyor.

Yine Ukrayna sınırına yakın olan Rusya'nın Belgorod kenti, Ukrayna'nın drone saldırıları tehdidi nedeniyle geleneksel Ortodoks Epifani kutlamalarını Cuma günü iptal etti. Rusya'da drone tehdidi nedeniyle ilk kez büyük halka açık etkinliklerin iptal edildiği biliniyordu.

Ukrayna ulusal medyası, Ukrayna İstihbarat Servisi'nden bir yetkilinin aktardığına göre, Cuma günü Ukrayna insansız hava araçlarının Moskova'nın yaklaşık 600 kilometre (370 mil) güneyindeki Tambov'daki bir barut fabrikasına da saldırdığını ifade etti.

Ancak Rusya'nın RBC haber kaynağına göre Tambov Valisi Maxim Yegorov, tesisin normal çalıştığını söyledi. Mash haber kaynağı daha önce Perşembe günü Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının fabrika binasına düştüğünü ancak herhangi bir hasara yol açmadığını bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, kalıba uyan başka bir saldırıda, Perşembe günü St. Petersburg'un eteklerinde Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü söyledi.

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen bölgelerinin koordinasyonundan sorumlu Vladimir Rogov'a göre insansız hava aracının enkazı şehrin güney ucundaki St. Petersburg Petrol Terminali arazisine düştü. Terminalin ortak sahibi Mikhail Skigin, drone'un terminali hedef aldığını doğruladı.

Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg, Ukrayna sınırının yaklaşık 900 kilometre (560 mil) kuzeyinde yer almaktadır.

Bryansk Bölge Valisi Alexander Bogomaz, Klintsy'de hava savunmasının drone'u elektronik olarak engellediğini ancak patlayıcı yükünü tesise düşürdüğünü söyledi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığını sözlerine ekledi.