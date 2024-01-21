NATO'da Ukrayna krizi patlak verdi. "Tamamen ABD kontrolü altında"

Kaynak: BirGün
NATO'da Ukrayna krizi patlak verdi. "Tamamen ABD kontrolü altında"
Ukrayna'nın NATO üyeliği birlik içinde tartışmalara neden oldu. Slovakya Başbakanı Robert Fico, ABD kontrolü altında olduğunu öne sürdüüğü Ukrayna’nın NATO'ya üyeliğini veto edeceklerini açıkladı.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya devlet televizyonu olan RTVS'ye konuştu.

Fico, Ukrayna'nın ABD kontrolü altında olduğunu ve Ukrayna’nın NATO’ya katılması 3. Dünya Savaşı’nın temelini oluşturmak anlamına geleceği için, öneriyi veto edeceklerini açıkladı.

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Fico ayrıca, Ukrayna’ya askeri yardım yapılması ve NATO'ya katılımının yanı sıra Rusya'ya yaptırım uygulanmasına da karşı olduklarını açıkladı.

Bu hafta bir araya geleceği Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal'a Ukrayna'nın NATO üyeliğini veto edeceğini ileteceğini açıklayan Fico, Ukrayna'nın NATO'ya katılımının 3. Dünya Savaşı'nın temelini oluşturmak anlamına geldiğini ifade ederek Slovak ordusu tarafından Ukrayna'ya hiçbir silah yardımı sağlanmayacağını belirtti.

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UKRAYNA TOPRAKLARININ BİR KISMINDAN VAZGEÇMELİ

Fico, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın askeri çözümü olmadığını belirttiği konuşmasında Ukrayna'nın topraklarının bir kısmından vazgeçmesi gerektiğini ve Rusya'nın çekilmesinin gerçekçi olmadığını savundu.

Fico, daha önce de Ukrayna Devlet Başkanı hakkında da konuşmuş, Volodimir Zelenskiy’in siyasi konumunun günden güne sarsıldığını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e desteğin ise güçlendiğini ifade etmişti.

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