Ukraynalı askerin içler acısı son hali. İnsan insana bunu yapar mı. Ruslar esir almıştı

Türkiye’nin arabuluculuğu ile Rusya ile Ukrayna arasında 270 kişilik esir değişiminin gerçekleşmesi tüm dünyada oldukça ses getirmişti. Esir değişiminden birkaç gün sonra ortaya çıkan bir fotoğraf ise akıllara durgunluk verdi.

Rusya’nın Mariupol kuşatması sırasında esir düşen askerin görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Tüyler ürperten görüntünün ilk olarak Ukrayna basınında yayınladığı iddia edildi. Ukraynalı askerin esir düşmeden önceki hali ile esir kalıp serbest kaldıktan sonraki halinin görüntüsü servis edildi. Fotoğrafta, esir düşen askerin zayıfladığı, gözlerinin altının şiştiği ve kollarının kırıldığı görülüyor.