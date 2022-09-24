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  • Ukraynalı askerin içler acısı son hali. İnsan insana bunu yapar mı. Ruslar esir almıştı

Ukraynalı askerin içler acısı son hali. İnsan insana bunu yapar mı. Ruslar esir almıştı

Ukrayna Rusya arasındaki esir takasıyla serbest kalan Ukraynalı askerin hali görenleri dehşete düşürdü.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 15:07
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Ukraynalı askerin içler acısı son hali. İnsan insana bunu yapar mı. Ruslar esir almıştı

Ukraynalı askerin içler acısı son hali. İnsan insana bunu yapar mı. Ruslar esir almıştı
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Türkiye’nin arabuluculuğu ile Rusya ile Ukrayna arasında 270 kişilik esir değişiminin gerçekleşmesi tüm dünyada oldukça ses getirmişti. Esir değişiminden birkaç gün sonra ortaya çıkan bir fotoğraf ise akıllara durgunluk verdi.

Rusya’nın Mariupol kuşatması sırasında esir düşen askerin görüntüleri sosyal medyada olay oldu. Tüyler ürperten görüntünün ilk olarak Ukrayna basınında yayınladığı iddia edildi. Ukraynalı askerin esir düşmeden önceki hali ile esir kalıp serbest kaldıktan sonraki halinin görüntüsü servis edildi. Fotoğrafta, esir düşen askerin zayıfladığı, gözlerinin altının şiştiği ve kollarının kırıldığı görülüyor.

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Ali Erdem
24.09.2022 15:57
Bunu yapanlar insan olamaz.  
 
Omar
24.09.2022 15:34
Karşı tarafın ne yaptığını biliyor musun,  
 
Editör efendi
24.09.2022 15:19
Yorumları kurallara uygun oldugu halde yayinlamiyorsun burada ben de artık bu haber sitesine ugramam sen Türkün lehinde yapilan yorumlari oas geciyorsun elveda  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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