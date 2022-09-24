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  • Putin Rusya Savunma Bakanlığı'nda üst düzey ismin biletini kesti. Ukrayna'da işler beklendiği gibi gitmemişti

Putin Rusya Savunma Bakanlığı'nda üst düzey ismin biletini kesti. Ukrayna'da işler beklendiği gibi gitmemişti

Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken, işler beklendiği gibi gitmedi. Putin, Savunma Bakanlığı'nda üst düzey ismin biletini kesti.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 21:50
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Rusya'nın Ukrayna işgali sürerken işler beklendiği gibi gitmedi. Putin, Savunma Bakanlığı'nda üst düzey ismin biletini kesti

Putin Rusya Savunma Bakanlığı'nda üst düzey ismin biletini kesti. Ukrayna'da işler beklendiği gibi gitmemişti
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov'u görevden aldı. Bulgakov'un başka birimlerde görev alacağı aktarılırken, yerine Ulusal Savunma Yönetim Merkezi Başkanı Albay General Mihail Mizintsev'in atandığı duyuruldu.

Mihail Mizintsev, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları sırasında Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ile birlikte en çok ekranlarda görünen ve askeri faaliyetler hakkında bilgiler aktaran isim olarak dikkat çekmişti.

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