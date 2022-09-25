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Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefini açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna Savaşıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın temel hedefi Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i bir araya getirmek. Bunun için de siyasi sürece dönülmesi adına güven arttırıcı adımlar da atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 16:52
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefini açıkladı

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefini açıkladı
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ABD'nin New York kentinde diplomasi temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nda ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu.

Bakan Çavuşoğlu, California eyaleti ve dışından da gelen vatandaşlara seslendiği konuşmasında Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili şunları kaydetti.

"PUTİN VE ZELENSKİY'İ BİR ARAYA GETİRMEK"
"Sayın Cumhurbaşkanımızın temel hedefi Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i bir araya getirmek. Bunun için de siyasi sürece dönülmesi adına güven arttırıcı adımlar da atılması gerekiyor. En son esir takası konusunda biz önemli bir rol oynadık. Sizler de takip etmişsinizdir. Şu anda 5 tane Ukraynalı Azov tugayının komutanı Türkiye´ye geldi. Karşılıklı isimler takas edildi, ama bunun devamı da olacak, çaba sarf ediyoruz. Zaporijya´da nükleer santral var, Çernobil´den çok daha büyük olan bir santral. Bir risk oluştu hemen Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ile Rusları İstanbul´da bir araya getirdik. Daha sonra IAEA´nın uzmanlarını Zaporijya´ya gönderdik. Şu anda teknik düzeyde de çalışmalar devam ediyor. Tüm bu alanlarda Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor."

"Bizim için bu dış politikanın önceliklerini takip ederken, benim de çok önem verdiğim, diğer bir önemli önceliğimiz yurtdışında yaşayan siz vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, akraba topluluklarımıza destek vermek, yalnız bırakmamak. Sizlere verdiğimiz hizmetin kalitesini ve hızını arttırmak."

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Nert
25.09.2022 17:41
Cumhurbaskani once ekonomiyi duzeltsin 1 lt sut 20 lira olmus , 5 maskeyi dagitamamis , putinle ukraynayimi biraraya getirecek ucmayin  
 
BU KONU COK GUNDEMDE TUTULMADI GALIBA?
25.09.2022 17:27
AMA PUTININ ÇOK HAKLI OLDUGU DURUMLAR OLDUGUNU VE RUSYANIN BÜYÜK VE GÜÇLÜ ÜLKE VE LIDER OLDUGUNU SÖYLEMIŞTİ?  
 
Yurttas
25.09.2022 16:58
Biraz tebessum ,  
 
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