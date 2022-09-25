Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedefini açıkladı

ABD'nin New York kentinde diplomasi temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu'nda ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu.

Bakan Çavuşoğlu, California eyaleti ve dışından da gelen vatandaşlara seslendiği konuşmasında Rusya Ukrayna savaşıyla ilgili şunları kaydetti.

"PUTİN VE ZELENSKİY'İ BİR ARAYA GETİRMEK"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın temel hedefi Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i bir araya getirmek. Bunun için de siyasi sürece dönülmesi adına güven arttırıcı adımlar da atılması gerekiyor. En son esir takası konusunda biz önemli bir rol oynadık. Sizler de takip etmişsinizdir. Şu anda 5 tane Ukraynalı Azov tugayının komutanı Türkiye´ye geldi. Karşılıklı isimler takas edildi, ama bunun devamı da olacak, çaba sarf ediyoruz. Zaporijya´da nükleer santral var, Çernobil´den çok daha büyük olan bir santral. Bir risk oluştu hemen Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) ile Rusları İstanbul´da bir araya getirdik. Daha sonra IAEA´nın uzmanlarını Zaporijya´ya gönderdik. Şu anda teknik düzeyde de çalışmalar devam ediyor. Tüm bu alanlarda Türkiye üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor."

"Bizim için bu dış politikanın önceliklerini takip ederken, benim de çok önem verdiğim, diğer bir önemli önceliğimiz yurtdışında yaşayan siz vatandaşlarımıza, soydaşlarımıza, akraba topluluklarımıza destek vermek, yalnız bırakmamak. Sizlere verdiğimiz hizmetin kalitesini ve hızını arttırmak."