Ukraynalı F-16 pilotlarının ABD'deki eğitimi ekimde başlayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Penatgon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Ukraynalı pilotlara F-16 savaş uçakları konusunda verilecek uçuş eğitiminin ekim ayında başlayacağını açıkladı.

KAYNAK: AA
Ukraynalı F-16 pilotlarının ABD'deki eğitimi ekimde başlayacak

Ukraynalı pilotlara ABD’de verilecek olan F-16 eğitiminde takvim netleşti. ABD Savunma Bakanlığı (Penatgon) Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, Ukraynalı pilotların uçuş eğitimine ekim ayında başlanacağını açıklayarak, pilotların önümüzdeki ay İngilizce dil eğitimi almasının ardından uçuş eğitiminin Arizona'da yapılacağını aktardı. Ryder, eğitime çok sayıda pilotun ve düzinelerce uçak bakım ekibinin katılacağını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz mayıs ayında Ukraynalı pilotlara yönelik F-16 eğitim programlarını onaylamış, 18 Ağustos’ta ise ABD tarafından Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermesine onay verilmişti. Şu ana kadar Danimarka, Hollanda ve Norveç, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı bağışlayacaklarını açıkladı.

Öte yandan, Ukraynalı 8 pilot ve 65 personel Danimarka’nın Skrydstrup'taki askeri hava üssünde F-16 eğitimi almaya başladı.

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