Ukraynalı gazeteci Ruslar tarafından öldürüldü

İtalyan gazetesi için çalışan Ukraynalı bir gazeteci, Ruslar tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü.

Ukraynalı gazeteci Ruslar tarafından öldürüldü

İtalyan gazetesi La Repubblica için çalıştığı belirtilen gazeteci Bogdan Bitik, Rus güçleri tarafından Ukrtayna'nın Herson şehrinde keskin nişancılar tarafından pusuya düşürülerek öldürüldü.

Dinyeper Nehri üzerindeki Antonivskyi Köprüsü yakınlarında düzenlenen saldırıda, La Repubblica muhabiri Corrado Zunino da yaralandı. Herson'da hastaneye kaldırılan Zunino'nun tedavisi sürüyor.

Gazete'nin yaptığı açıklamada, gazetecilerin üzerinde 'basın' yazan yelekler giymelerine rağmen pusuya düşürüldükleri ve keskin nişancılar tarafından kendilerine ateş açıldığı duyuruldu.

Rusya ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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