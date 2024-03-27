Ukraynalı kadının Antalya'da kiraladığı eve yapılan baskında daireden çıkanlar 'Aaa' dedirtti

Kaynak: DHA
Ukraynalı kadının Antalya'da kiraladığı eve yapılan baskında daireden çıkanlar 'Aaa' dedirtti
Antalya’da ev kiralayan Ukraynalı kadının evinde yetkisiz botoks, estetik işlemi, dolgu, yüz germe ve gençlik aşısı, masaj odası, klinik odası olduğu anlaşıldı.

Antalya Konyaaltı’da polis ekipleri bir eve baskına düzenledi. Ukraynalı uyruklu kadının kiraladığı evin iş yerine çevrildiği ortaya çıktı.

Kadının ruhsatsız ve belgesiz olarak işlem yaptığı belirlendi.

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Baskında botoks, estetik işlemi, dolgu, yüz germe ve gençlik aşısı gibi uygulamaların yapıldığı öngörülen 2 odası ve salonu bulan evin bir odasının masaj için kullanıldığı, diğer alanlarının ise kliniğe çevrildiği anlaşıldı.

Polis ekipleri bile gördükleri karşısında şaşırdı. Ukraynalı kadın hakkında işlem başlatıldı.

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