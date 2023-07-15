Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor

Ukrayna ordusunda yer alan kadınların cephede çeşitli görevlerde yer almaları yönünde hazırlık süreci devam ediyor.

KAYNAK: AA
Ukraynalı kadınlar cephede görev almak için hazırlık yapıyor

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, 60 binden fazla kadının yer aldığı Ukrayna ordusunun 128. Karpat Dağ Saldırı Tugayı askeri faaliyetler gerçekleştiriyor.

Tugaydaki kadınlar da cephe hattında çeşitli alanlarda görevler üstlenmek için Zaporijya bölgesinde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Aralarında askeri basın görevlileri, sağlık uzmanı, psikologların da bulunduğu kadınlar için eğitim amaçlı etkinlik düzenlendi.

Cephedeki duruma benzer koşullarda çeşitli engellerden geçen kadınlar, farklı savaş senaryoları üzerinde çalışarak denetlendi.

Etkinlik sonunda, söz konusu kadınlara tugaya bağlı olduklarına dair bereler takdim edildi.

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"KADINLARIN PSİKOLOJİK AÇIDAN HAZIRLIKLI OLMALARI GEREKİYOR"

Etkinliğe katılan kadınlardan 128. Karpat Dağ Saldırı Tugayı basın sorumlusu Anna Dzumza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin sürekli düzenlendiğini belirterek, "Bugün sadece kadınlar bu etkinliğe katıldı. Bu kadınları cephede devam etmeleri için psikolojik olarak hazırlıyoruz." dedi.

Söz konusu kadınların tugayda çeşitli görevler üstlendiğini aktaran Dzumza, "Kadınların hepsi farklı mesleki alanlardan geliyor. Aralarında, doktor, psikolog, basın sorumlusu var. Sağlık uzmanı olan kadınlar, cephedeki askerlere tıbbi destek sağlayacak, psikolog olanlar da askerlere psikolojik destek verecek." diye konuştu.

Dzumza, bazı kadınların cephede yer aldığını söyleyerek, "Kadınların cephedeki askerlere yardımcı olmaları için psikolojik açıdan hazırlıklı olmaları gerekiyor. Bugün zor koşullarda hazırlık yaptılar. Kimse yarı yolda kalmadı, başarılı oldu. Eğitimden sonra kadınların hepsi cepheye gidecek. Bunun için de kendilerine bere takdim edildi." şeklinde konuştu.

Ukrayna ordusunda 60 binden fazla kadının yer aldığı bilgisini paylaşan Dzumza, birçok kadının gönüllü olarak orduya katıldığını dile getirdi.

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"KADINLRIN HAZIRLIK SÜRECİ CEPHEDEKİ DURUMA BENZER KOŞULLARDA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Kadınların hazırlık sürecini denetleyen ve soyadını vermek istemeyen 128. Karpat Dağ Saldırı Tugayı'ndaki kaptan Orest de kadınların hazırlık sürecinin cephedeki duruma benzer koşullarda gerçekleştirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Kadınlar, bir saat içinde çeşitli aşamalardan ve engellerden geçerek tahliye senaryosu üzerinde çalıştı. Bu süreçte yanında patlamalar oldu. Kadınlar cephedeki duruma psikolojik açıdan hazırlıklı olacak ve farklı bir algıyla görev esnasında hareket edecek. Kadınların, cephede savaşan askerlere yardımcı olmaları için hazırlıklı olmaları gerekiyor. Kadınların tugayın beresine sahip olması için hazır olduğunu ispat etmeleri gerekiyor.

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