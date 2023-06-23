Ukraynalı melek yüzlü kadın çete üyesi çıktı

Antalya, Mardin, Şanlıurfa ve Burdur’da, “tefecilik, nitelikli yağma, çek-senet tahsilatı” suçlarına karıştığı iddiasıyla biri Ukrayna asıllı kadın olmak üzere gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ukraynalı melek yüzlü kadın çete üyesi çıktı

İHA'nın haberine göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “tefecilik, nitelikli yağma, çek-senet tahsilatı” suçlarını gerçekleştirdiği ileri sürülen çeteye yönelik operasyon başlatıldı.

Antalya merkezli Mardin, Şanlıurfa ve Burdur'da, İl Jandarma İstihbarat Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Ukrayna asıllı İ.F. ile M.K, R.K., A.İ., A.A., H.O., A.E.’i gözaltına alındı.

Şüphelilere ait iş yeri ve konutlarda yapılan aramada çok sayıda materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından Kemer Adliyesine sevk edilen İ.F., M.K., R.K., A.İ. tutuklanırken; A.A., H.O. ve A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye getirilen şüphelilerden Ukrayna asıllı İryna F.’nın tişörtündeki “Create the life you can’t wait to wake up to (Bir sabah uyanmayı beklediğin hayatı, sen oluştur)" yazısı ise dikkat çekti.

Ukrayna asıllı kadın şüpheli elindeki kelepçeyi gizlemek için elini tişörtünün altından çıkarmadı.

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