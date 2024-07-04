Ukrayna’ya 150 milyon dolarlık silah yardımı

Kaynak: AA
Ukrayna’ya 150 milyon dolarlık silah yardımı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik 150 milyon dolarlık askeri yardım paketini duyurdu.

Bu yardım paketi, Ukrayna ordusunun Rus saldırganlığına karşı mücadelesini desteklemek amacıyla hava savunma sistemleri, roket sistemleri (HIMARS), füze ve zırh delici mühimmat gibi çeşitli silah ve teçhizatları içeriyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'nın Rus saldırılarına karşı savunmasını güçlendirmek için önemli bir silah ve teçhizat paketi sağlıyor. Bu 150 milyon dolarlık paket, HAWK hava savunma sistemleri için füzeler, Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için mühimmat, çeşitli top mermileri, havan mermileri, anti-zırh sistemleri ve diğer stratejik teçhizatı kapsıyor" denildi.

Bu yeni yardım paketinin, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini artırarak cephe hattındaki yeteneklerini güçlendirmeye katkı sağlayacağı belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, bu yardımın Ukrayna'ya yönelik 7. askeri destek paketi olduğunu vurgulayarak, Başkan Biden'ın ulusal güvenlik ekini imzalamasının ardından bu desteğin en kısa sürede sağlanacağını ifade etti.

Bakanlık sözcüsü, "Başkan Biden'ın açıkça belirttiği gibi, ABD ve uluslararası koalisyon, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

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