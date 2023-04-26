Ukrayna'ya verilen Leopard tankları için onarım merkezi açılacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya'nın Gliwice şehrinde, silah üretim şirketlerinden çalışanlarla bir araya geldi.

Ukraynalı ve Alman meslektaşları ile Almanya'nın Ramstein kentinde 21 Nisan'da Polonya'da Leopard tankları için bakım ve onarım merkezi oluşturulması konusunda anlaşma imzalandığını anımsatan Blaszczak, "Bu onarım merkezi mayısta açılacak. Tüm tanklar Gliwice'de bakıma alınacak." ifadesini kullandı.

Mariusz Blaszczak, yedek parçalara sınırlı erişim nedeniyle Leopard tanklarının onarımıyla ilgili bazı zorluklara dikkati çekerek, bu bağlamda Leopard tanklarının üreticisi olması nedeniyle merkezin oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın imzacılarından birinin Almanya olduğunu kaydetti.

(AA)