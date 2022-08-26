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Putin'den flaş hamle. Asker sayısını artırma kararı aldı

Rus lider Putin'den flaş hamle. Ukrayna'ya altı ay önce işgal harekatına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordunun büyütülmesi için dikkat çeken bir adım attı. Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin mevcudunu 1,9 milyondan 2,04 milyona çıkarmaya yönelik bir kararname imzaladı

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 11:56
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 12:10
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Ukrayna'yı işgal harekatına girişen Rusya'da kritik hamle. 6 aydır Ukrayna'ya savaşan Putin asker sayısını artırıyor

Putin'den flaş hamle. Asker sayısını artırma kararı aldı
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Ukrayna'ya saldırarak, Batı'ya meydan okuyan Rusya'dan flaş bir hamle geldi.Putin asker sayısını artırma kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin mevcudunu 1,9 milyondan 2,04 milyona çıkarmaya yönelik bir kararname imzaladı.

RIA Novosti ajansının haberine göre askeri personel sayısının da 137 bin artış yaşanacak. Kararın ise 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacağı bilgisi yer aldı.

Bu kararın Ukrayna’da 6 ayı geride bırakan Rus işgali sürerken alınması dikkat çekti. Rus ordusu, Ukrayna’nın doğu kesiminde Ukrayna güçleriyle şiddetli çatışmalar yaşıyor.

Donbass bölgesini topraklarına katmak isteyen Rus ordusu, Kherson ve Zaporojiye'de de kontrolü sağlamış durumda.

Ukrayna'nın Karadeniz kıyısının neredeyse tamamını ele geçiren Rusya, sadece Odessa bölgesinin deniz kıyısını Kiev yönetimine bırakmış durumda.

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