Ulaş Çetin resmen Selimiye Losta Spor'da. Formayı giydi imzayı attı

Geçtiğimiz sezonu 2. olarak tamamlayarak 1. Amatör Lig’e yükselen Selimiye Losta Spor lige damgasını vuracak bir kadro kurmak için çalışmalara başladı.

CUMHUR KAYA VE YÖNETİMDEN BOMBA TRANSFER

İlk olarak hücum hattına takviye yapan Selimiye Losta Spor Başkanı Cumhur Kaya ve yönetim kurulu bomba bir transfere imza attı.

Muğla ekibi bir dönem Gaziantepspor ile Süper Lig'de de boy göstermiş olan Ulaş Çetin ile anlaşmaya vardı.

FORMAYI GİYDİ İMZAYI ATTI

Selimiye'ye gelen yıldız golcü Başkan Cumhur Kaya ve yöneticiler, Taylan Oktay, Sezai Ahmet Söker, Mehmet Gümüş, Işık Coşkun, Ahmet Dikbayır, Kaan Şenbalkan, İhsan Avcı ve Deniz Kaya'nın katıldığı törenle formayı giydi imzayı attı.

"LİGİN ALTINI ÜSTÜNE GETİRECEK"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Cumhur Kaya Ulaş Çetin'in ligin altını üstüne getireceğine emin olduklarını dile getirdi.

Sidar Kesici Selimiye Losta Spor ile 'devam' dedi

Selimiye Losta Spor'dan iç transfer hamlesi. Bilge Kaan Gümüş imzayı attı