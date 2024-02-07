Ulaştırma Bakanı Erdoğan'ın elinin değeceği yerleri elleriyle sildi. Yine de yaranmadı, Erdoğan yüzüne bile bakmadı

Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
Ulaştırma Bakanı Erdoğan'ın elinin değeceği yerleri elleriyle sildi. Yine de yaranmadı, Erdoğan yüzüne bile bakmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşma yapacağı alana çıkarken ıslak olan tırabzanları gören Ulaştırma Bakanı, Erdoğan’ın dokunacağı yerleri elleri ile sildi. Bakan Uraloğlu yine de yaranamadı, Erdoğan yüzüne bile bakmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Şubat tarihinde Gaziantep Şehir Hastanesinin açılış törenine katıldı. Törende açılan Şehir Hastanesini ve bağlantı yolları hakkında konuşan Erdoğan şehir hastanesinin kapasitesini ve hastaneye ulaşabilecek olan bağlantı kavşağını vatandaşlara aktardı.

Törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’da katıldı. Uraloğlu, Erdoğan’ın değeceği trabzanları elleri ile sildi.

YİNE DE YARANAMADI

Tören’de konuşma yapacağı sahneye çıkmak üzere olan Recep Tayyip Erdoğan, yağmur sebebi ile hafif bir şekilde ıslanan trabzanı tutmuş ve Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kürsüden inmesini bekliyordu.

Erdoğan’ın tuttuğu trabzan’ın ıslak olduğunu gören Bakan Uraloğlu, elleri ile trabzanın bir bölümünü iki defa sildi. Bakan daha sonrasında ıslanan ellerini sildi. Bu hareketlerine rağmen Erdoğan’ın yüzüne bakmaması, “Yine de yaranamadı, Erdoğan yüzüne bile bakmadı” yorumunu da beraberinde getirdi.

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