Amerikalılar borç batağında. Kredi kartı borcu katlandı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin Hane halkı Borcu ve Kredi Raporu yayınladı. Rapor Amerikalıların borç batağına düştüğünü gözler önüne serdi. ABD'de hane halkı borcu yüzde 1,2 artarak 17,5 trilyon dolara ulaştı.

Amerikalıların en çok borca girdiği konu konut kredileri oldu. Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalem ise kredi kartı borçları olarak dikkat çekti.

Rapora göre Amerikalıların kredi kartı borcu, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 50 milyar dolar, yıllık bazda ise 143 milyar dolarlık bir artış gösterdi. Amerikada hane halkının kredi kartı 2023'ün son çeyreğinde 1 Trilyon 129 milyar doları aşıp rekor kırdı.

KREDİ KARTI BORCU ÜÇ YILDA YÜZDE 46 ARTTI

Kredi kartı borcunun 2021'in başından bu yana yüzde 46'nın üzerinde arttığını belirten Bankrate Kıdemli Endüstri Analisti Ted Rossman, kredi kartı bakiyelerini yukarı çeken en büyük faktörlerin yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranları olduğunu ifade etti.

Rossman, kredi kartı borcu olan her 10 kişiden yaklaşık 6'sının en az bir yıldır borçlu olduğunu belirterek, uzun vadede yüzde 20'nin üzerinde faiz ödemenin önemli bir kümülatif etkisi olduğuna dikkati çekti.

"KREDİ KARTI BAKİYELERİNİN ARTMAYA DEVAM EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Son iki yılda kredi kartı borçlarında olağanüstü yüksek bir artış görüldüğünü ve bunun sürdürülebilir olmadığını aktaran Rossman, nakit kullanımı azalmaya devam ederken ekonomik büyüme, nüfus artışı ve daha fazla kart kullanımı nedeniyle kredi kartı borçlarının da zamanla artmasını beklediklerini ifade etti.

ABD'de kredi kartı sahipleri için çok zor bir yıl olduğunu belirten LendingTree Kredi Başanalisti Matt Schulz da inatçı ve artan enflasyon ile diğer ekonomik olumsuzlukların birleşimi, Amerikalıların düşük olan finansal hata marjını sıfıra indirdiğini ve kişilerin kredi kartlarına bel bağlamasına neden olduğu ifade etti.