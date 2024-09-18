Ulaştırma Bakanı canlı yayında açıkladı. Çağrı cihazlarının Türkiye'de patlama riski var mı?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, ''İsrail cihazları yenileme sürecinde bir patlayıcı yerleştirmiş olma ihtimali bulunuyor. İkinci bir ihtimal bazı sinyallerle kısa devreler sonu bataryaların ısıtılması sonucu patlatılması ihtimali var'' dedi.

TÜRKİYE'DE ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLAMA RİSKİ VAR MI?

Gazetecilerin Türkiye için cihazların bir risk barındırıp barındırmadığı sorusuna yanıt veren Uraloğlu ''Bu cihazlar Türkiye'de neredeyse kullanılmıyor. Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim'' ifadelerini kullandı.

'ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK'

Siber saldırıların önlenmesi konusunda konuşan Bakan Uraloğlu, "Alınacak ve alınması gereken tedbirler çok. Ülkemizini ne kadar milli yerlileştirirsek kendimizi o kadar güvende hissederiz. Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız. Endişe etmemiz gereken bir durum yok ama mutlaka yapmamız gereken çok şey var." ifadelerini kullandı.