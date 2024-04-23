Ülke gerçeği ve şatafat. Prof. Cevdet Bozkuş yazdı... 'Ey Kemal ve arkadaşları geceleri rahat uyuyor musunuz?'

Eşsiz bir coğrafya, zengin doğal kaynakları üzerinde kurulmuş ülkem, beceriksiz siyasi yönetimleri yüzünden fakirleşmiş toplum içinde şatafat içinde yaşayan görmemişler çelişkisi yaşamaktayız.

Ülkem gerçeği;

Eşsiz bir coğrafi konum

Zengin doğal kaynakları

Yoksullaşmış ve fakirleşmiş toplum

Bozulmuş ekonomik dengeler

Döviz ve faiz zirvede

Enflasyon: Avrupa'da 1. Dünyada 4.

İç ve dış borçlar

15 851 000 emeklinin çoğunluğu 10 bin TL maaş alıyor

6.6 milyon asgari ücretli 17 002 TL maaş alıyor.

19 957 000 vatandaş sosyal yardım alıyor

Yetersiz geliri olan esnaf ve köylü

İşsizler

Toplumun büyük çoğunluğu fakirleşmiş ve geçim sıkıntısı çekiyor.

OECD ülkeleri arasında gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4.ülke Türkiye.

Yönetenler hiç düşündünüz mü? Bu kadar başarısız bir tablo. Nasıl becerdiniz? Neden istifayı hiç düşünmediniz?

Bu ekonomik tablonun tek sorumlusu AKP iktidarıdır. 2002 yılında iktidara gelmek için ne demişlerdi? Ne oldu?

Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakları kaldıracaklardı. Zirve yaptılar.

Din iman dediler kul hakkı yediler.

Hukuk ve adaleti yerle bir ettiler.

Demokrasi ve kalkınma içler acısı.

Seçimlerde yapılan yanlışlar

Bir şeyi çok iyi becerdiler. Kendileri ve çevreleri zengin ettiler.

Bu kadar başarısız bir iktidar mensuplarının şatafat içinde yaşamaları çok ilginçtir. Halk arasın söylenen bir laf’. Kolay kazanan ve sonradan görenler lüks yaşamlarını insanlarını gözüne içine sokarlar. "Bu görmemişliktir’’ derler. Evet, ne yazık ki bu görmemişlik şımarıklığına da şahit olduk.

İtibardan tasarruf olmaz dediler, israf almış başını gidiyor.

Saraylar, uçaklar

Sayısız danışmanlar

2 den fazla maaş alanlar

Reza Zarrab’dan rüşvet alan bakanlar

125 000 makam araçları. Japonya 10 bin, Almanya 9 bin, Fransa 8 bin.

Meclis başkanı ve ailesi özel uçakla bir yere gidiyor.

Vekil kolunda Rolex saat, pahalı çantalar, Monaco da ıstakoz, Maldiv adalarında tatil

Borç batağında belediyeler

801 milyon dolarlık dinozor parkı

Şatafatlı binalar, lüks makam odaları ve araçlar

Su böreği, sütlü tatlı, konser ve benzeri kontrol edilemeyen yüksek harcamalar

Cemaat, tarikat, vakıf ve cemiyetlere ne için verildiği bilinmeyen paralar

Har vurup harman savuran bir yönetim anlayışı

Eski AKP milletvekili Burhan Kuzu “Yav bu devlette öyle israflar var ki, öylesine masraflar var ki, anam anam anam anamm!” derken

Eski Meclis Başkanı AKP li Bülent Arınç “İsrafın önünü alabilsek, sizden vergi almaya gerek kalmaz.” diyerek israfın boyutunu ifade etmişlerdi.

Ülkem bu halde iken, buna sebep olan iktidarın bazı mensuplarının şatafat içinde yaşamaları ve bunu insanların inadına gözlerinin içine sokmaları kabul edilebilir bir durum değildir. Bu görmemişliğin ta kendisidir. Monaco da ıstakoz yiyen ve bunu sosyal medyada paylaşan vekil partisinin grup toplantısına geldiğinde arkadaşları tarafından alkışlanması diğer vekillerinin de farkının olmadığını gösterir.

Ey Kemal ve arkadaşları geceleri rahat uyuyor musunuz? Bu şatafatın ve görmemişliğin hala devam etmesinin sebebi sizsiniz.