'Bir yıldır peynir alıp yiyemiyorum' Ülkede gelinen son noktayı ortaya koyan çığlık

Pazar alışverişine çıkan ve 65 yaş aylığı ile geçinmeye çalışan Emine Tülek, yaşanan içler acısı durumu ortaya koydu. Tülek, "1 seneden beri peynir alamadım. Nasıl alacağım? Ben 65 yaş maaşı alıyorum nasıl alacağım da yiyeceğim?" dedi.



BORCU NASIL VERECEĞİM?

Aldığı şeyleri gösteren Tülek, "Borca aldım şunları adamdan, ne zaman vereceksem. 15 liralık şey çocuğu olana bir günlük. Zannediyorlar ki böyle güllük gülistanlık. Biz gelişiyoruz demesinler. Çocuğu olan ne yapacak?" ifadelerini kullandı.



ÇOĞUNLUK AÇLIĞA MAHKUM

​​​​​​​Tüketici Hakları Derneği de "Tüketicilerin ezici çoğunluğu açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Çocuklar yeterli ve dengeli beslenememektedir. 6 milyon kiracı perişan durumda. Gelen zamlarla vatandaş kışı nasıl geçireceğini bilemiyor." açıklaması yaptı.









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