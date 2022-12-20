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  • 'Bir yıldır peynir alıp yiyemiyorum' Ülkede gelinen son noktayı ortaya koyan çığlık

'Bir yıldır peynir alıp yiyemiyorum' Ülkede gelinen son noktayı ortaya koyan çığlık

Pazarda alışverişi bile borçla yapmak zorunda kaldığını, onu da asıl ödeyeceğini bilmediğini vurgulayan 65 yaş aylığı ile geçim savaşı veren yaşlı kadının söyledikleri yürekleri burktu.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:51
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Ülkede gelinen son noktayı ortaya koyan çığlık: Bir yıldır peynir alıp yiyemiyorum

'Bir yıldır peynir alıp yiyemiyorum' Ülkede gelinen son noktayı ortaya koyan çığlık
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Pazar alışverişine çıkan ve 65 yaş aylığı ile geçinmeye çalışan Emine Tülek, yaşanan içler acısı durumu ortaya koydu. Tülek, "1 seneden beri peynir alamadım. Nasıl alacağım? Ben 65 yaş maaşı alıyorum nasıl alacağım da yiyeceğim?" dedi.

BORCU NASIL VERECEĞİM?
Aldığı şeyleri gösteren Tülek, "Borca aldım şunları adamdan, ne zaman vereceksem. 15 liralık şey çocuğu olana bir günlük. Zannediyorlar ki böyle güllük gülistanlık. Biz gelişiyoruz demesinler. Çocuğu olan ne yapacak?" ifadelerini kullandı.

ÇOĞUNLUK AÇLIĞA MAHKUM
​​​​​​​Tüketici Hakları Derneği de "Tüketicilerin ezici çoğunluğu açlığa ve yoksulluğa mahkum edildi. Çocuklar yeterli ve dengeli beslenememektedir. 6 milyon kiracı perişan durumda. Gelen zamlarla vatandaş kışı nasıl geçireceğini bilemiyor." açıklaması yaptı.



 

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Sadık
20.12.2022 11:51
1 yıldır peynir yiyemeyen çok insan var.Bunların ahı tutar İnşallah  
 
Gencosman
20.12.2022 11:48
Senin yerine saray yiyor şükret  
 
1950
20.12.2022 11:42
Demek ki peynirsiz yaşanıyormuş !!!!!  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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