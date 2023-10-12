"Ülkedeki bütün gençleri Filistin'e sürerdim, yardım amaçlı"

Sokak röportajında bir vatandaşın sözleri gündem oldu.Dışişleri Bakanı olsaydım ülkedeki bütün gençleri Filistin'e sürerdim, yardım amaçlı. Yapmamız gereken bu bence."Siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz?