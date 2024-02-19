Ülker'den robot projesi

Kaynak: İHA
Ülker'den robot projesi
Türkiye'nin önde gelen gıda şirketi Ülker, dijitalleşme ve teknolojiye olan yatırımlarını artırarak Gebze Fabrikası'nda 20 otonom mobil robotu devreye aldı.

Bu robotlar, ham madde ve ambalaj gibi 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyarak üretim verimliliğini ve maliyet avantajını artırmayı hedefliyor.

Ülker, iş süreçlerinde dijitalleşme ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak Gebze Fabrikası'nda yeni bir teknoloji yatırımına imza attı. Özel olarak geliştirilen 20 otonom mobil robot (AMR - Autonomous Mobile Robots), fabrika içinde ham madde ve malzeme tedariki için görevlendirildi.

aw144894-01.jpg

Fabrika genelinde 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, tesis operatörünün talebi doğrultusunda hareket ediyor. Belirtilen noktaya teslimat yapmak için malzemeleri depodan alıp yola çıkan robotlar, altı asansör ve otuz iki kapıyla iletişim kurabiliyor. Günde 150 sefer gerçekleştiren her bir robot, 53 km yol kat edebilirken, fabrikanın farklı bölümlerinde 2 kilometrelik güzergahta hareket edebiliyor. Görevlerini tamamladıktan sonra şarj istasyonuna dönen robotlar, gerektiğinde yeni görevler için hazır bekliyor.

Ülker CEO'su Mete Buyurgan, dijitalleşme ve teknolojiyi iş süreçlerinde etkin bir şekilde kullandıklarını belirterek, Arçelik ve SK Robotik iş birliğiyle geliştirilen 20 otonom mobil robotun devreye alındığını vurguladı. Bu robotlar sayesinde verimlilik, süreçlerin sadeleşmesi, hızlanması, maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade etti.

Ülker, operasyonel mükemmelliği artırmak için dijital teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğini vurgularken, yapay zeka, otomasyon, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri yakından takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, IoT ve Endüstri 4.0 gibi alanlarda da çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.

Son Haberler
TCDD işçi alımı yapacak Yaşam
TCDD işçi alımı yapacak
Direksiyon başında beyin kanaması geçirdi Yerel Haberler
Direksiyon başında beyin kanaması geçirdi
İstanbul'da IŞİD finansmanlarına operasyon Gündem
İstanbul'da IŞİD finansmanlarına operasyon
Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı Mohamed ile bir araya geldi Gündem
Bakan Güler, Cibutili mevkidaşı Mohamed ile bir araya geldi
Mbappe'nin yeni takımı belli oldu! Avrupa devine 5 yıllık imza atacak Spor
Mbappe'nin yeni takımı belli oldu! Avrupa devine 5 yıllık imza atacak
Havalimanındaki valizi arayan Jandarma ekipleri teyakkuza geçti Gündem
Havalimanındaki valizi arayan Jandarma ekipleri teyakkuza geçti
Sivas'ta 'Canavar'ın görüntüsü fotokapanda Gündem
Sivas'ta 'Canavar'ın görüntüsü fotokapanda