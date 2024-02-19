Ülker'den robot projesi

Bu robotlar, ham madde ve ambalaj gibi 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyarak üretim verimliliğini ve maliyet avantajını artırmayı hedefliyor.

Ülker, iş süreçlerinde dijitalleşme ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak Gebze Fabrikası'nda yeni bir teknoloji yatırımına imza attı. Özel olarak geliştirilen 20 otonom mobil robot (AMR - Autonomous Mobile Robots), fabrika içinde ham madde ve malzeme tedariki için görevlendirildi.

Fabrika genelinde 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyabilen robotlar, tesis operatörünün talebi doğrultusunda hareket ediyor. Belirtilen noktaya teslimat yapmak için malzemeleri depodan alıp yola çıkan robotlar, altı asansör ve otuz iki kapıyla iletişim kurabiliyor. Günde 150 sefer gerçekleştiren her bir robot, 53 km yol kat edebilirken, fabrikanın farklı bölümlerinde 2 kilometrelik güzergahta hareket edebiliyor. Görevlerini tamamladıktan sonra şarj istasyonuna dönen robotlar, gerektiğinde yeni görevler için hazır bekliyor.

Ülker CEO'su Mete Buyurgan, dijitalleşme ve teknolojiyi iş süreçlerinde etkin bir şekilde kullandıklarını belirterek, Arçelik ve SK Robotik iş birliğiyle geliştirilen 20 otonom mobil robotun devreye alındığını vurguladı. Bu robotlar sayesinde verimlilik, süreçlerin sadeleşmesi, hızlanması, maliyet kontrolü ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda önemli gelişmeler kaydedildiğini ifade etti.

Ülker, operasyonel mükemmelliği artırmak için dijital teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceğini vurgularken, yapay zeka, otomasyon, büyük veri analitiği ve nesnelerin interneti gibi teknolojileri yakından takip ettiklerini belirtti. Ayrıca, IoT ve Endüstri 4.0 gibi alanlarda da çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.