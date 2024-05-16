Ülkü Ocakları başkanı Zafer Partili adayı hastanelik etti. 'Sonum Sinan Ateş gibi olmasın'

15 Mayıs tarihinde sabah saat 11.00 sularında bir berberde bulunan Zafer Partisi Sarıçam Belediye Başkanı Ali Develi’nin yanına, Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy ve 4 kişi geldi.

Halk TV’den Mustafa Balcı'nın haberine göre, Berberde çırak olarak çalışan 16 yaşındaki oğlunun yanından dışarıya çağrılan Ali Develi’nin etrafında 5 kişilik bir çember oluşturuldu. Yerel seçim öncesinde MHP’li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın aleyhinde paylaşımlar yapıldığı gerekçe gösterildi ve Cem Tutsoy, Ali Develi’ye “Sana Bilal Başkanın selamını getirdik” diyerek tokat attı. Tokatın ardından Tutsoy’un yanında bulunan 4 kişi Ali Develi’yi yumruk ve tekmeler ile darp etti.

“SENİ BEN VURUP ÖLDÜRECEĞİM”

Tekme ve yumruk darbelerinin ardından yere düşen Develi dakikalarca tekmelendi. 16 yaşındaki oğlu ve eşi araya girerek darbı durdurmaya çalıştı. Berber dükkanının içine sokulan Develi’ye tehdit ve küfürler edildi. Bu sırada Tutsoy’un yanındaki kişiler Develi’ye bağırarak “Seni Adana'da yaşatmayacağız, seni ben vurup öldüreceğim" tehditler etti.

“MHP'NİN ARACINA BİNİP GİTTİLER"

Ali Develi’yi darp eden Cem Tutsoy ve beraberindekiler saldırı sonrasında, şoförü ve Ülkü Ocakları mensupları ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanlığına kayıtlı 01 DB 250 plakalı arabaya binerek olay yerinden uzaklaştı. Kısa zaman sonra saldırıya uğrayan Develi'yi iki farklı numaradan arayan şahıslar, olayın büyümemesi için Develi’nin şikayetçi olmaması gerektiğini söyledi.

"SEÇİM DÖNEMİNDE KALEMİNİ KIRDILAR, BEN HAMLE YAPMADIM"

Saldırıya uğrayan Develi'yi, daha sonraki saatlerde Ülkü Ocakları Sarıçam İlçe Başkanı Ahmet Yasin Şahin aradı. Şahin, Develi'ye "Şikayetini geri çek. Seçim döneminde senin kalemini kırdılar ama ben hamle yapmadım, aynı mahallenin çocuğuz" ifadelerini kullandı. Develi'yi Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İlyas Şahin de arayarak şikayetinden vazgeçirmeye çalıştı.

"SONUM SİNAN ATEŞ GİBİ OLSUN İSTEMİYORUM"

Saldırının ardından Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu alan Ali Develi, rapor sonrasında eşi ve oğlu ile birlikte polise giderek saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Koruma talep eden Develi, polise verdiği ifadede "İkinci bir Sinan Ateş vakası yaşansın istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

“EŞİMİN VE ÇOCUĞUMUN YANINDA BANA SIRTLAN GİBİ SALDIRAN”

Ali Develi sosyal medya hesabı Facebook üzerinden bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı, “Eşimin ve çocuklarımın yanında bana sırtlan gibi saldıran kendini bilmez, savunduğu dava ile hiçbir alakası olmayan Adana Ülkü Ocakları Başkanı ve ekibi bu kutlu davayı lekeleyen kendini bilmez güruh ile kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim” dedi.