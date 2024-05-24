Ülkü Ocakları eski Başkanı 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ülkü Ocakları eski Başkanı 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı

Mersin Ülkü Ocakları Çağrı Ünel'in saldırıya uğrarken işlediği cinayetle ilgili yargılama tamamlandı. Mahkeme, Ünel'in 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Mersin Ülkü Ocakları eski Başkanı Çağrı Ünel, 15 Mart 2022’de ülkücü olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğramıştı. Ünel, gruba karşı koymaya çalışırken bir kişi hayatını kaybetti. Ünel, kendisine ait ruhsatsız silahla ateş ederek Emrullah Aslan’ın ölümüne neden oldu. Ünel’e saldıran grubun Adana ve Osmaniye’de buluşarak Mersin’e geldiği belirtiliyor.

Ünel’in yargılandığı davada karar çıktı. Ünel, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çağrı Ünel’in Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in ekibinden olduğu biliniyor. Ünel’e yapılan saldırının Sinan Ateş suikastinin başlangıcı olarak niteleniyor.

Son Haberler
Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi Yerel Haberler
Anadolu parsı ile sırtlan karşı karşıya geldi
Esra Dermancıoğlu'ndan tuvalet pozu. Çıplaklık tartışmasına yeni boyut kazandırdı Magazin
Esra Dermancıoğlu'ndan tuvalet pozu. Çıplaklık tartışmasına yeni boyut kazandırdı
Çiftçilere bugün 1,2 milyar lira destek ödemesi yatacak Ekonomi
Çiftçilere bugün 1,2 milyar lira destek ödemesi yatacak
Erdoğan: Fakiri daha da fakirleştiren bu sistem derman olamaz Gündem
Erdoğan: Fakiri daha da fakirleştiren bu sistem derman olamaz
Motosikletin ön tekerini kaldırmaya çalıştı iki kişi ölümden döndü Gündem
Motosikletin ön tekerini kaldırmaya çalıştı iki kişi ölümden döndü
Gazeteci Alican Uludağ’a şok soruşturma. Sinan Ateş davasındaki tutuklu avukat şikayetçi oldu Gündem
Gazeteci Alican Uludağ’a şok soruşturma. Sinan Ateş davasındaki tutuklu avukat şikayetçi oldu
Dilovası'nda hacı adayları dualarla uğurlandı Yerel Haberler
Dilovası'nda hacı adayları dualarla uğurlandı