Ülkü Ocakları eski Başkanı 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı

Mersin Ülkü Ocakları eski Başkanı Çağrı Ünel, 15 Mart 2022’de ülkücü olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğramıştı. Ünel, gruba karşı koymaya çalışırken bir kişi hayatını kaybetti. Ünel, kendisine ait ruhsatsız silahla ateş ederek Emrullah Aslan’ın ölümüne neden oldu. Ünel’e saldıran grubun Adana ve Osmaniye’de buluşarak Mersin’e geldiği belirtiliyor.

Ünel’in yargılandığı davada karar çıktı. Ünel, 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çağrı Ünel’in Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in ekibinden olduğu biliniyor. Ünel’e yapılan saldırının Sinan Ateş suikastinin başlangıcı olarak niteleniyor.