Ülkü Ocakları'nı hayal kırıklığına uğratan gelişme

Düzenleme: Kaynak: Gazete Pencere
Ülkü Ocakları'nı hayal kırıklığına uğratan gelişme

Sinan Ateş’in cinayetine ilişkin davada kararlar açıklandı. MHP’li isimlerden olan Emre Yüksel hakkında ise 18 yıl hapis cezası verildi. Ülkü Ocaklarında Emre Yüksel’in tahliyesi beklenirken hakkında verilen hapis cezası camiada hayal kırıklığına neden oldu.

Ankara’nın orta yerinde Cuma namazı çıkışında kendisine kurulan pusu sonucunda katledilen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş davasında kararlar açıklandı. Davayı başından bu yana takip eden başta Ateş ailesi olmak üzere kamuoyunda açıklanan kararlar tatmin edici olmazken karara şaşıran bir kesimlerden birisi de Ülkü Ocakları oldu.

ÜLKÜ OCAKLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI

Gazete Pencere’den Caner Taşpınar’ın haberine göre Ülkücü camiada, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yapmış olan Emre Yüksel’in tahliyesine yönelik bir beklenti vardı. Öyle ki iddialara göre tahliye kararından sonra Yüksel’i karşılamak için 50 kişilik bir grup bile hazır edilmişti.

MHP’li Emre Yüksel hakkında verilen 18 yıl hapis kararının ardından Emre Yüksel’in tutuklanmasına yönelik ülkücü camiadan çok sayıda tepki paylaşımları yapıldı.

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