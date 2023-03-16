ÜLKÜ-DER Genel Başkanı’ndan Yeniçağ’a ziyaret

Ülkücü Düşünce Derneği (ÜLKÜ-DER) Genel Başkanı Ahmet Selçuk Can, temel misyonlarının "Ülkücü hareketin geçmişini takip ve bugününü doğru temsil etmek mücadelesi" olduğunu söyledi.

Dernek yöneticileriyle birlikte Yeniçağ Gazetesi'ni ziyaret eden Ahmet Selçuk Can, Türk milliyetçilerinin ÜLKÜ-DER gibi fikir platformlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yeniçağ İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu ve Genel Yayın Yönetmeni Fatih Yardım'a derneklerinin faaliyetlerini anlatan Ahmet Selçuk Can, "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde Türk varsa, onların dertleriyle dertlenmeyi, başarılarıyla gururlanmayı şiar edindik. Türk milliyetçiliği fikrine ve Türk milletine hizmet etmeyi kendimize görev sayarak bu yolda çaba göstermeye devam ediyoruz" dedi.

İlk temelleri 2005 yılında üniversiteli gençler tarafından Türk Ocakları Maltepe Şubesi’ni kurarak atılan Ülkücü Düşünce Derneği kurulduğu 2015 yılından bu yana yaptığı etkinliklerle takdir toplayan fikir kuruluşları arasında yer aldı.

ÜLKÜ-DER, 2016-2020 yılları arasında üç şubesi, Kültür Merkezi (ÜLKÜ-MER), Dersanesi, Öğrenci Evleri, Yükselen Hilal Dergisi ve 30 ildeki dergi temsilcilikleri ve onlarca üniversitede kurulmuş öğrenci kulüpleriyle Türklük davasını en yüksek perdeden seslendirdi. Alparslan Türkeş, Ozan Arif, Yetik Ozan, Erol Güngör, Emine Işınsu, Sevinç Çokum, İbrahim Metin gibi çok önemli isimler adına etkili Vefa Programları düzenledi. Bütün Türkiye’den 150 kişinin üzerindeki genç yöneticiyi Akçay’da bir araya getirerek iki kez “Türk Milliyetçiliği Çalıştayı” düzenledi. Ahlaklı, başarılı, donanımlı, üretken, sorgulayan çok sayıda genç yetiştiren ÜLKÜ-DER, büyük şölen ve meydan etkinlikleri, yüzlerce konferans ve seminer düzenlerken derneğin siyaset dışı konumunu da titizlikle korudu.