Ultra akıllı etiketiyle satılan 32’ li tuvalet kağıdı 311.95 TL oldu. Otomatik siliyor da galiba...

Türkiye’de ki hayat pahalılığı vatandaşın hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hayat pahalılığı, vatandaşın yaşam standartlarını düşürürken, temel ihtiyaçlarını karşılamasını engelliyor.

Bu durumla hayatın her alanında karşılaşılıyor. Gıdadan ulaşıma kadar her alanda yüksek fiyatlar vatandaşa kambur oluyor. Birçok ihtiyaçlar öteleniyor ya da direkt yok sayılıyor. Her gün alım gücü zayıflıyor.

Bugünün şaşırtan fiyatı tuvalet kağıdından geldi. Bir markette satılan 32’li tuvalet kağıdı 311,95 TL'den satılıyor. Etiketin üzerinde ki yazı ise dikkat çeken diğer bir detay oldu. Etikette “Ultra akıllı” yazısı durumu daha vahimleştiriyor.

Sosyal medyada hızla yayılan bu fiyat etiketinin fotoğrafı kullanıcıların tepkisine uğradı.