2 saatlik asgari ücretle Türkiye, İsviçre, Avusturalya ve ABD'de ne alabiliyorsunuz? Bunu seyredip içinizden emeklilere sitem edebilirsiniz.

Gizem Ertürk
2 saatlik asgari ücretle Türkiye, İsviçre, Avusturalya ve ABD'de ne alabiliyorsunuz? Bunu seyredip içinizden emeklilere sitem edebilirsiniz.
Sosyal medyada bir fenomen Türkiye, İsviçre, Avusturalya ve ABD’de asgari ücretli çalışanların 2 saatlik kazancıyla marketten alabilecekleri ürünlerin videosunu çekti. Sonuçlar ise yine şaşırtmadı.

Hızla büyümeye devam eden ekonomik krizde vatandaşlar ay sonunu getirmek için canla başla çalışıyor. 2024’ün gelişiyle beraber zamlı maaşlar cebe bile giremeden buhar olup gidiyor.

Videoda ilk durak Türkiye oldu. Türkiye’de asgari ücretle çalışan bir vatandaşın bir saatlik ücreti 75 TL, 2 saatlik 150 TL yapıyor. Türkiye’de yaşayan vatandaş 2 saatlik çalışma ücreti ile en ucuz market zincirinden beyaz peynir ve labne alabildi. Fenomen bu ürünlerin 2 saatlik ücretin tutarını biraz daha geçtiğini söyleyerek bu iki ürüne 267 TL verdiğini söyledi.

trpeynir.jpg

İkinci durak İsviçre’den. İsviçre’de 2 saatlik asgari ücretle çalışan kişi:

1 Kg şeker
10 yumurta
Yarım kilo soğan
Ekmek
1 Kg süt
Yarım kilo zeytinyağı
1 Kg makarna
Yarım kilo muz
Kaşar peyniri
2 tane avakado
1 tane ananas
12’li kedi maması olarak sıraladı.

isvecresim.jpg

Üçüncü durak ise Avusturalya’dan. Avusturalya’da 2 saatlik asgari ücretle çalışan kişi:

4’lü sandviç ekmeği
Yarım kilo tavuk göğsü
1 Lt. süt
1 Kg soğan
Yoğurt
5’li Pankek
Nutella
Diş macunu
Yarım kilo makarna
1 tane mango olarak sıralandı.

avas.jpg

Dördüncü durak ise ABD’den. ABD’de 2 saatlik asgari ücretle çalışan kişi:

Portakal suyu
Yumurta
Et
Domates
Ekmek
Makarna olarak sıralandı.

amerikaas.jpg

Sosyal medyada paylaşılan bu videoda alım gücünün ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Maaşlardaki yükseklikten ziyade alım gücündeki yüksekliğin daha önemli olduğu gözler önüne seriliyor. Bir zamanlar tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’nin şimdi ki tablosu içler acısı.

İlgili Haberler
Orman ürünleri sektörüne değer katacak iş birliğine imza atıldı
Orman ürünleri sektörüne değer katacak iş birliğine imza atıldı
Telefonu olanlar dikkat '15 gün içinde herkese para iadesi yapılacak'
Başka ülkeden gelen ürün, yerli üretimden daha ucuza satılıyor. İthali 29,50 TL yerlisi 31,50 TL
Ultra akıllı etiketiyle satılan 32’ li tuvalet kağıdı 311.95 TL oldu. Otomatik siliyor da galiba...
Son Haberler
Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü Spor
Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü
Siirt'te 1 metre uzunluğunda yılan görüldü Gündem
Siirt'te 1 metre uzunluğunda yılan görüldü
Türkiye'de ilk defa maden suçları soruşturma bürosu kuruldu Gündem
Türkiye'de ilk defa maden suçları soruşturma bürosu kuruldu
Kıbrıs gazisi emekli Tümgeneral Erdem son yolculuğuna uğurlandı Yerel Haberler
Kıbrıs gazisi emekli Tümgeneral Erdem son yolculuğuna uğurlandı
Mardin’de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin TL ceza Gündem
Mardin’de horoz dövüştüren 83 kişiye 578 bin TL ceza
Feyza Altun'un gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Feyza Altun'un gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı
Karabük’te aranmakta olan 17 kişi tutuklandı Gündem
Karabük’te aranmakta olan 17 kişi tutuklandı