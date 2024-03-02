Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu

Kaynak: Haber Merkezi
Uludağ Elektrik 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturdu
Uludağ Elektrik, Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi kapsamında Çanakkale'nin Kemel Köyü’ne bin adet fidan dikti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğü ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleştirilen etkinliğe şirket yöneticileri ile çok sayıda gönüllü öğrenci katıldı.

Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi kapsamında 4 yılda 4 bin fidanı doğayla buluşturan Uludağ Elektrik, Çanakkale'nin Kemel Köyü'nde gerçekleştirdiği fidan dikim etkinliğiyle 1.000 adet fidanı daha doğayla buluşturdu.

HER YIL 1000 AĞAÇ DOĞA İLE BULUŞUYOR

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Uludağ Enerji CEO'su Sinan Öktem, “Uludağ Enerji Grubu olarak ülkemize yarar sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi şirket politikamız haline getirdik. Dünyayı ve doğayı korumak adına birçok proje gerçekleştiriyoruz. Dört yıldır da fidan dikim etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Dijitalleşme çalışmalarımız sayesinde kağıt tüketimimizi minimuma indirdik. Ama yine de belirli miktarlarda kağıt tüketimimiz oluyor ve bu da yılda yaklaşık 1.000 adet ağaca denk geliyor. Biz de her yıl kullandığımız kağıtlara eş değer olacak şekilde 1.000 adet fidan dikerek, kullandığımız kaynağı tekrar doğaya ulaştırıyoruz. Kağıt tüketimimizi sıfıra düşürene dek dijitalleşme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kağıt kullanımını sıfırlasak bile, fidan dikim etkinliğimize devam edeceğiz" dedi.

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4 YILDIR DEVAM EDEN PROJE

Uludağ Elektrik 4 yıl önce başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi ile müşterilere iletilen fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtlara karşılık bugüne kadar Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde fidan dikimi gerçekleştirerek, ormanlar oluşturdu.

Hizmet bölgelerindeki yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlayacak projelere devam edeceklerini belirten Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan ise, “Uludağ Elektrik olarak yıllardır doğal kaynakları korumayı bir görev ediniyor, pek çok sosyal proje üretiyoruz. Bu doğrultuda geçmişte başlattığımız bir dijitalleşme projemiz vardı. Amacımız müşterilerimize ilettiğimiz faturalar ve abonelik işlemleri için imzalanan evrakların sıfırlanmasıydı. Tükettiğimiz kağıt miktarını dengelemek için başlattığımız projemiz sayesinde bugüne kadar 4.000 fidan dikimi gerçekleştirdik. Yangın sonrasında da bu kampanyayı Çanakkale bölgesinde yürütelim daha kıymetli olur diye düşündük. Hızlı bir şekilde doğayı eski görünümüne kavuşturmak için bölgede 1.000 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Böylelikle toplam 5.000 fidana ulaşmış olduk. Bunu her sene düzenli olarak sürdürmeye devam edeceğiz. Asıl gayemiz bir yandan kağıt tasarrufunu sağlarken, diğer yandan da dijitalleşme yolunda adımlar atmak. Şu anda 1.7 milyonu aşkın abonemiz de elektronik fatura alıyor. Elektronik fatura alan müşterilerimizin katkısı karşılığında biz de bu tarz projelere ciddi destek veriyoruz” açıklamasında bulundu.

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