Ürettiği sütü herkese farklı fiyata satıyor! Nedenini öğrenenler ise ona duacı oluyor

Yozgat’ın Kuşçu köyünde yaşayan besici Üzeyir Koç, 24 yıldır geçimini çiğ süt satarak sağlarken, müşterilerine sattığı sütün fiyatını ise ilginç bir şekilde karşılıyor. Mandırasında günlük 60 kilogram süt elde eden Koç, ürettiği sütü şehre getirerek aracıyla mahalle mahalle dolaşıp satıyor.

Müşterilerinin ekonomik durumlarını da göz önünde bulunduran Koç, 100 liradan satılan 5 litre sütü gelir düzeyi düşük olan bazı müşterilerine uygun fiyattan veriyor. Emekli müşterilerine 60, asgari ücretli müşterilerine 70 liradan satış yapan Koç, memur olan müşterilerine ise sütü 100 liradan veriyor.

"VATANDAŞ ALAMIYORDU FİYATLARI ONA GÖRE BELİRLEDİK"

Müşterilerinin ekonomik durumunu düşünmek zorunda olduğu aktaran Üzeyir Koç, “Emekli müşterime indirim yapıyorum onlara sütü 60 liraya veriyorum, asgari ücretlilere de 70 liraya satıyorum. Normal de 5 litre sütü 100 liradan satıyorum ama ben vatandaşın alım gücüne göre fiyatları belirliyorum. Fiyatları böyle belirlemem mecburiyetten oldu, vatandaş alamıyordu, fiyatları ona göre belirledik. Şimdi herkes mutlu, sütten de memnun kalıyorlar. Fiyatlar kurtarmıyor ama mecbur bu işi yapıyorum. Maliyetler çok pahalı, yem fiyatları çok yüksek, vatandaşa destek olmak istiyorum onun için de süte talep çok oluyor” diye konuştu.

"FEDAKARLIK YAPIYOR BİZE"

Müşterilerden Talip Yılmaz ise kendilerine sağladığı bu uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti. Yılardır Üzeyir Koç'tan süt aldığını ifade eden Yılmaz, "Sütü de çok güzel oluyor. Ekonomik durumumuzu söylediğimizde 100 liranın altında sütü alıyoruz. Fedakarlık yapıyor bize. Kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.