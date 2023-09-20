Uludağ’a Erdoğan’a özel helikopter pisti yapılacak

Duvar’dan Pelin Akdemir’in haberine göre, Uludağ Milli Parkı sınırları içerisinde 1’nci derece doğal sit alanı statüsünde bulunan Kirazlıyayla piknik alanına iş makinaları ile çimen-çiçek örtüsü yok edilerek çakıl döküldü. Alana Swiss Otel’in açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceği için helikopter pisti inşa edileceği söylendi.

Uludağ Milli Parklar sınırları içerisinde bulunan verem hastaları için açılan Sağlık Bakanlığı’na bağlı sanatoryum binası ve alanı, 1 Ağustos 2014 yılında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na (BTSO) ihale yoluyla kiralandı. BTSO, eğitim alanı olarak kullanılacağını söylediği alanı Swiss Otel’e kiraladı. 4 bin metrekare olan sanatoryum alanı, otele kiralandıktan sonra 10 bin metrekareye çıktı.

Otelin yanında bulunan piknik alanına iş makinaları ile çimen örtüsü yok edilerek çakıl döküldü. Alana helikopter pisti yapılacak. Pistin, Swiss Otel’in açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelmesi için inşa edileceği öğrenildi.

BTSO VE 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA PROTOKOL YAPILDI

Doğayı Çevreyi Koruma ve Doğa Sporları Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, konuya ilişkin Uludağ Milli Parklar Müdürlüğü’ne dilekçe verdi. Dilekçeye gelen yanıtta, Kirazlıyayla piknik alanında gerçekleşen faaliyetin Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü ve BTSO arasında 29 Kasım 2022 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yapıldığı ve konunun 2. Bölge Müdürlüğü’ne sorulması istendi. Alana giden DOĞADER Başkanı Sedat Güler ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, gözlemlerini aktardı.

Vatandaştan gelen ihbar üzerine alanı incelediklerini belirten Güler, "Uludağ Milli Park sınırları içinde Kirazlıyayla'da yeşil örtünün kazınıp üzerine mıcır döküldüğünü tespit ettik. Aldığımız duyumlara göre bir otel şirketiyle protokol yapılmış ve burası kiralanmış Milli Parklar tarafından. Swiss Otel’in müdürü, otelin açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleceği için alana helikopter pisti yapılacağını söyledi. Oteller Bölgesi’nde helikopter pisti var. Oraya insin, arabayla buraya gelsin" diye konuştu.

‘MİLLİ PARKLAR ARTIK ALANLARI SATMAYA BAŞLAMIŞ’

Milli Parklar kurumunun doğayı koruması gerektiğine dikkat çeken Güler, şöyle konuştu:

Burası halka açık bir yayladır. Bursalıların günübirlik piknik yaptığı bir alandır. Piknik alanı yok ediliyor. İkincisi, burada endemikler vardır. En önemlisi Uludağ çiğdemleri çıkar burada ilkbaharda. Üçüncüsü, birinci derece sit alanıdır burası. Doğayı koruması gereken Milli Parklar, alanları artık satmaya başlamış. Oteller Bölgesi nasıl bir otelle başladı, Kirazlıyayla da yeni otellere, günübirlik bungalovlara açılacak.

‘BABANIZIN MALI DEĞİL HALKIN MALI’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, BTSO’nun alanı otele kiraladığını belirterek, “Otel yetkililerini uyarıyoruz. Bu yaptığınız Bursa'nın en önemli kaynağına bir saldırıdır. Valiyi uyarıyoruz. Sayın Vali, görevinizi yapın. Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü uyarıyoruz. Burası babanızın malı değil, halkın malı. Burada onlarca endemik bitki var. Bitki örtüsü var. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na da bir uyarımız olsun. Kiralık olarak verdiğiniz ama Milli Parklardan kiraladığınız bu yerde neler yapıldığının farkında mısınız?” diye konuştu.

‘MİLLİ PARKLAR KURUMU DA BOZULMUŞ’

Bursa Su Kolektifi’nden Caner Gökbayrak, alanda yapılan değişiklik için imar planı değişikliği yapılıp yapılmadığını sordu. Alanda yapılaşmanın olduğunu söyleyen Gökbayrak, “Eğer bir plan değişikliği varsa Orman Bakanlığı’nın tamamen ormanı pazarlayan bir niteliğe büründüğünü söyleyebiliriz. Milli Parklar doğayı koruyan bir yapıydı ama artık bu kurumun da çözüldüğünü görüyoruz. Milli Parklar Kurumu da bozulmuş durumda. İktidarın talancı zihniyetinin gelinen son noktasıdır” dedi.

'BAŞKA BİRİNE NASIL KİRALIYOR?'

Gökbayrak, sanatoryum alanının Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na kiralanmasından sonra yüzde 150’lik bir oranla yapılaşmanın arttığını tespit ettiklerini belirtti. Gökbayrak, “BTSO kiraladığı bir alanı başka birine nasıl kiralıyor? Olmaması lazım. Kiraya çıktığınız bir evi başka birine kiraya vermek gibi. Alanın eğitim merkezi olarak kullanacağı söylenmişti. Sonradan da otele kiralandığı ortaya çıkıyor” dedi.