Ulusal Süt Konseyi'nden çiğ süte tavsiye fiyatı

Ulusal Süt Konseyi USK'dan çiğ süte tavsiye fiyatı geldi. USK'nın internet sitesinde yer alan bilgide çiğ süte fiyatına dair ilişkin tavsiye fiyatı yer aldı.

22 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatıyla ilgili duyuruda, üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 13,5 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği belirtilen duyuruda baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanması gerektiği açıklandı.