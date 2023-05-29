Uluslararası Bodrum Caz Festivali başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festivalin teması Cumhuriyetin 100. yılı anısına “Caz ve Özgürlük” olacak. Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü, Metreküp Bodrum ile Bodrum Ticaret Odası gibi mekanların ev sahipliği yapacağı festival 15-25 Haziran tarihleri arasında müzikseverleri bir araya getirecek.

Festivalde konserlerin yanı sıra, “Yaşam Boyu Caz Ödülleri Töreni” ile caz eğitimleri ve söyleşiler de düzenlenecek. Rodos Caz Festivali’nden de karşılıklı sanatçı değişimi yapılacak olan 7. Bodrum Uluslararası Caz Festivali'nin açılış töreni 12 Haziran’da basın tanıtım toplantısı ve plaket töreniyle gerçekleştirilecek.

European Jazz Network üyesi olan festivalde Kerem Görsev Trio, Maria Manousaki Trio | Rhodes Jazz Fest ile Kardeş Festival Konseri, Nuri Bilge Ceylan-Taşra Üçlemesi Caz Projesi, Hakan Başar Trio, Neşet Ruacan Quartet feat. Sibel Köse & Efe Erdem |Ayşe Gencer Anısına, Cazın Türküsü-Bodrum | Zafer Çebi Quartet feat. Didem Kasal Esentürk, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Aşkın Arsunan Quintet konserleri dinleyicilerle buluşacak.

Dimitrios Vassilakis, Sibel Köse ve Neşet Ruacan Masterclassları, Eftal Küçük ile Cazda Özgürlük Söyleşisi, moderatörlüğünü Özlem Oktar Varoğlu’nun yapacağı 100. Yıl ve Cazda Özgürlük Söyleşisi, Caz Derneği | Bodrum Yaşam Boyu Caz Ödülleri Töreni ve Muğla SKÜ GSF. Grafik Bölümü 7. Bodrum Caz Festivali Tasarım Yarışması Ödül Töreni, Sergi Açılışı | Murat Arkan Dinletisi festivalin etkinlikleri arasında yer alacak.

7. Bodrum Uluslararası Caz Festivali’nin ayrıntılı programına Caz Derneği'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

(İHA)