﻿‘Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’ başladı

ANKA'da yer alan haberde, Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali’nin açılış törenine; Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gazeteci Metin Uca, yurt içinden ve dışından gelen çizerler ve yurttaşlar katıldı.

Kurdele kesiminden sonra Orhan Kemal Kültür Merkezi Fuayesi’nde bulunan ‘Ustaların Sergisi’ açılışı yapıldı. Ardından Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde etkinliklere devam edildi. Ankara Sanat Merkezi oyuncularının pandomim gösterisi beğeni toplarken Başkan Soner Çetin açılış konuşmasında, sanatın her dalına olduğu gibi karikatüre de önem verdiklerini söyledi.

Başkan Çetin, açılışta şöyle konuştu:

“Biz çocukluğumuzda ‘Gırgır’ ve ‘Fırt’ gibi dergileri takip ederdik. Ama son yıllarda sanatçılarımız büyük zorluklarla mücadele ediyor. Bize rehber olan ışık tutan sanatçılarımızın değerini bilmemiz gerekiyor. Bu festival bu anlayışın sonucu olarak ortaya çıktı. Bu yıl 5’incisini düzenliyoruz. Pandemi nedeniyle birkaç yıl ara vermiştik ama yeniden başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli sanatçılarımızın katkılarıyla önümüzdeki yıllarda biraz daha etkinlikleri çoğaltılmış, ulusal ve uluslararası düzeyde daha çok ses getiren bir festival haline getirmeyi istiyoruz.”

Karikatüristlerin çocuklara ve gençlere dokunması için festivallerin önemine değinen karikatürist Hicabi Demirci ise “Karikatürle ilgilenen genç daha demokratik ve hoşgörülü olacaktır. Bu festival de böyle bir ihtiyaca cevap veriyor. Bundan dolayı Başkan Soner Çetin’e teşekkür ediyorum” dedi.