Uluslararası uyuşturucu şebekesine milyon dolarlık operasyon

Viyana merkezli uluslararası bir uyuşturucu şebekesi, Avusturya ve Almanya'da düzenlenen kapsamlı operasyonlarla tarihe karıştı. Yaklaşık 2.7 milyon dolar değerinde uyuşturucu sattığı belirlenen örgütün çökertilmesiyle, suç dünyasına büyük bir darbe vuruldu.

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DETAYLI GÖZALTILAR VE ELE GEÇİRİLENLER

Niederösterreich Eyalet Kriminal Dairesi liderliğinde yürütülen soruşturma sonucunda, on şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Yetkililer, operasyonlarda dokuz kilogram kokain, altmış dört kilogram esrar ve kırk dört bin iki yüz altmış beş dolar nakit paraya el konulduğunu açıkladı. Yedi şüpheli Viyana-Josefstadt Cezaevi'nde tutuklu bulunurken, Almanya'da yakalanan bir kişi iade sürecinde. Diğer iki şüphelinin yargılaması ise Almanya'da devam edecek.

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ŞEBEKENİN YAPISI VE ELEBAŞILARI

Çetenin başı olarak Gänserndorf bölgesinde ikamet eden otuz iki yaşındaki bir Arnavut vatandaşının belirlendiği bildirildi. Örgütün asıl yöneticisinin ise, Almanya'nın Duisburg şehrinde yaşayan kırk sekiz yaşındaki amcası olduğu tespit edildi. "La Familia" adlı çalışma grubu kapsamında, Avusturya İçişleri Bakanlığı ve Alman soruşturma makamlarının iş birliğiyle, yasa dışı faaliyetler detaylı bir şekilde incelendi. İki uyuşturucu kaçakçısı ve üç sokak satıcısı olmak üzere toplamda dokuz erkek Arnavut vatandaşı ve bir Slovak kadın tutuklanan isimler arasında yer alıyor.

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"LA FAMİLİA" OPERASYONUNUN BAŞARISI

Şebekenin en az otuz iki kilogram kokain ve altmış beş kilogram esrarı piyasaya sürdüğü tahmin ediliyor. "La Familia" çalışma grubu, 26 ve 28 Mayıs tarihlerinde Avusturya ve Almanya'nın çeşitli noktalarında eş zamanlı baskınlar düzenleyerek büyük miktarda uyuşturucuya el koydu. Bu operasyon, uluslararası suç örgütleriyle mücadelede iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.