Ümit Erdim ve Seda Erdim kızlarına kavuştu

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, ikinci kez baba oldu. Seda Erdim ile 2017 yılında evlenen ve mutlu bir evlilik sürdüren Ümit Erdim, mutluluğunu sosyal medyada paylaştı. 2018 yılında kızları 'Ses’i kucaklarına alan çiftin bugün ikinci çocukları Ela dünyaya geldi.

"ELA HANIM ARAMIZA KATILDI"

Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran 37 yaşındaki oyuncu, paylaşımında "Allah bütün yavrularımıza sağlık sıhhat versin, bahtları açık olsun. Ela Hanım biraz önce aramıza katıldı" ifadelerine yer verdi.

"DUALARINIZI ESİRGEMEYİN"

Seda Erdim de doğum öncesi ayna karşısında çektiği fotoğrafını "Ben gidiyorum güzel dualarınızı esirgemeyin" notuyla yayınlamıştı. Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören çifte, tebrik mesajları yağdı.

