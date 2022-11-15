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  • Ümit ve Seda Erdim ikinci kızlarına 2 ay önce kavuşmuştu. ''Dadı tutmayı düşünmüyoruz''

Ümit ve Seda Erdim ikinci kızlarına 2 ay önce kavuşmuştu. ''Dadı tutmayı düşünmüyoruz''

Oyuncu Ümit Erdim ve eşi Seda Erdim geçtiğimiz gün Vadistanbul'da görüntülendi. Çift iki ay önce dünyaya gelen Ela bebeğin yüzünü de ilk kez gösterdi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:54
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Ümit Erdim: Dadıya gerek yok! Bire bir ilgilenmek istiyoruz

Ümit ve Seda Erdim ikinci kızlarına 2 ay önce kavuşmuştu. ''Dadı tutmayı düşünmüyoruz''
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Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen Erdim çifti, kızları ile birlikte yemek yiyerek keyifli zaman geçirdi. 

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne baba olan Ümit ve Seda Erdim, ailenin yeni üyesi minik kızları Ela ve abla olan Ses ile gazetecilere poz verip ayaküstü sohbet etti. 

Muhabirlerin 'İki çocuk ile dadı tutmak gibi düşünceniz var mı?' sorusuna yanıt veren Erdim çifti “Şu an öyle bir düşüncemiz yok, çocuklarımızla birebir ilgilenmek istiyoruz.” dediler.
 

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