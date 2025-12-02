Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray, derbisinde ev sahibi ekipte Kerem Aktürkoğlu, performansıyla adeta sahada kayboldu. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun 63. dakikada oyundan aldığı kanat oyuncusuna sarı-lacivertliler tepki gösterirken, kulübün efsane futbolcularından Ümit Özat da Aktürkoğlu'na çok sert ifadelerle yüklendi.

İşte Özat'ın Sky Spor YouTube kanalında yaptığı açıklamadan öne çıkanlar:

'KEREM SEN BURAYA MUKAVELE YAPMAYA GELMİŞSİN'

"Kerem, güzel kardeşim. Doğru yolda gitmiyorsun. Sen buraya mukavele yapmaya gelmişsin. Sana söylemedikleri kalmadı. Daha golün yok! Vazgeçtim Harry Potter'ından! Baskı yapmıyorsun, risk almıyorsun! Davinson'dan tir tir titriyorsun."

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN FENERBAHÇE RAKAMLARI

Sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig devinde şu ana kadar tüm kulvarlarda 14 resmi maçta süre buldu. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, bu mücadelelerde takımına 4 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

